Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. В мире
  3. Турция

Завтра в Азербайджане начинается голосование граждан Турции во 2-м туре президентских выборов в этой стране

Турция Материалы 19 мая 2023 15:19 (UTC +04:00)
Завтра в Азербайджане начинается голосование граждан Турции во 2-м туре президентских выборов в этой стране

Читайте Trend в

Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Завтра в Азербайджане стартует голосование граждан Турции на президентских выборах в этой стране во втором туре.

Как сообщает в пятницу Trend, голосование пройдет 20-22 мая в зданиях посольства в Баку, генеральных консульств в Гяндже и Нахчыване.

В посольстве 20 и 21 мая будут установлены 4 урны для голосования, 22 мая - одна урна.

Отметим, что в голосовании на президентских и парламентских выборах, состоявшихся в Турции 14 мая, приняли участие около 60 миллионов человек.

Согласно итогам подсчета голосов на президентских выборах в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,50 процента голосов, Кемаль Кылычдароглу - 44,89 процента, Синан Оган - 5,17 процента, Мухаррем Индже - 0,44 процента. Поскольку никто не набрал более 50 процентов голосов, 28 мая в Турции состоится второй тур президентских выборов.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости