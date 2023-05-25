Эрдоган обратился к избирателям за границей

Президент Реджеп Тайип Эрдоган поделился сообщением в адрес избирателей за границей, которые принимали участие в голосовании президента Турции, передает Trend со ссылкой на "Анадолу".

В своем посте в социальной сети президент Эрдоган написал: «Процесс голосования за границей, который стартовал 20 мая, завершился сегодня. Я хотел бы поблагодарить всех и каждого из наших граждан, которые стекались к урнам для голосования, выражая свою волю и с гордостью представляя наш народ во всем мире, даже находясь далеко от родины».

Президент напомнил, что процедуры голосования на таможенных постах и ​​в аэропортах будут продолжаться до 17.00 28 мая.

«Я призываю наших граждан, которые еще не смогли проголосовать, воспользоваться этой возможностью. На этих выборах наблюдается большая активность избирателей. Хотел бы поблагодарить вас за это. Наше общество проявляет высокую ответственность и преподает урок демократии. 28 мая этот процесс будет завершен вашей победой», - подчеркнул Эрдоган.