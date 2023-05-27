Нормализация турецко-армянских отношений зависит от Еревана – Чавушоглу

БАКУ /Trend/ - Нормализация армяно-азербайджанских отношений затрагивает и турецко-армянские отношения.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он отметил, что нормализация турецко-армянских отношений на самом деле зависит от Еревана.

"У нас может быть разное мнение о событиях 1915 года с Арменией. Однако возведение памятников террористам подрывает нормализацию наших отношений и неприемлемо. Если Армения уверена в себе, она должна сформировать комиссию в составе США, Франции и России для расследования событий 1915 года", - сказал Чавушоглу.