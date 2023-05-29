Устранение проблем, вызванных инфляцией – самая актуальная тема ближайших дней – Эрдоган

БАКУ/Trend/- Устранение проблем, вызванных ростом цен из-за инфляции, является самой актуальной темой ближайших дней.

Как сообщает Trend, об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем обращении к народу.

«Необходимо отложить в сторону все споры и конфликты, связанные с периодом выборов, и объединиться для достижения наших национальных целей»,- добавил Эрдоган.

Отметим, что Реджеп Тайип Эрдоган был переизбран президентом Турции.

Он победил во втором туре президентских выборов, набрав 52,14% голосов.