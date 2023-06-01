Россия занимает лидирующую позицию среди поставщиков нефти в Турцию

БАКУ /Trend/ - Россия занимает лидирующую позицию среди поставщиков нефти и нефтепродуктов в Турцию, передает Trend.

В марте 2023 года общий объем импорта нефти и нефтепродуктов в Турцию увеличился на 7,27 процента по сравнению с тем же месяцем 2022 года и составил 4 млн 967 тыс. 559 тонн.

Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции, сырая нефть составляет наибольшую часть импорта и сократилась на 5,22 процента до 2 млн 528 тыс. 964 тонн. Закупка дизельного топлива выросла на 48,3 процента до 1 млн 145 тыс. 25 тонн. Остальную часть импорта составили авиационное и судовое топливо, бензин, мазут и другие нефтепродукты.

Россия является главным экспортером нефти и нефтепродуктов в Турцию, поставив 1 млн 843 тыс. 87 тонн. За ней следуют Ирак с 843 тыс. 763 тоннами и Казахстан с 576 тыс. 816 тоннами.