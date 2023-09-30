Силы ВМФ Турции в этом году пополнят три новые разработки ASELSAN

БАКУ /Trend/ - Турция продолжает укреплять свою военную мощь.

Как сообщает Trend со ссылкой на TurkicWorld, в текущем году, три новые разработки от ASELSAN, лидера в турецкой оборонной промышленности, будут внедрены в ВМФ Турции.

Эти инновации были представлены компанией на крупнейшем в мире фестивале авиации, космонавтики и технологий TEKNOFEST в Измире. В рамках этого мероприятия были продемонстрированы также военно-морские системы от ASELSAN, которые впервые в этом году поступили на вооружение и находятся в стадии разработки.

Генеральный директор компании ASELSAN, Ахмет Акьол отметил, что компания в настоящее время активно работает над созданием новых систем для военных морских платформ.

Акьол также отметил, что система ПВО ближнего радиуса действия GÖKDENİZ недавно была успешно интегрирована на пятый фрегат MILGEM. Он также сообщил о заключении экспортных контрактов с тремя странами.

Генеральный директор отметил, что компания завершила разработку отечественных радаров ПВО, которые ранее приходилось закупать за границей, что иногда вызывало трудности. Радар CENK также будет установлен на пятом фрегате MILGEM и позволит обнаруживать и идентифицировать все летательные аппараты, ракеты и надводные транспортные средства, приближающиеся к кораблю. Он будет внедрен в состав ВМС Турции в текущем году.

Помимо этого, в текущем году на вооружение ВМС Турции поступит радар управления огнем AKREP, который также будет интегрирован на пятый фрегат MILGEM.

Гендиректор отметил, что компания работает над разработкой подводных систем вооружения, включая первый в Турции автономный подводный аппарат DERINGÖZ, который также будет внедрен в ближайшее время.