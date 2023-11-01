Часть сегодняшних рейсов из Стамбула отменена

БАКУ /Trend/ - Авиакомпания "Turkish Airlines" (THY) объявила о сбоях в системе продажи и бронирования билетов из-за проблем с сетевой инфраструктурой.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу THY, в связи с этим отменены рейсы из Стамбула в промежутке между 19.00 и 22.00.

"Из-за проблем с сетевой инфраструктурой возникают перебои в процессах продажи билетов и бронирования. Проводится необходимая работа по решению проблемы и предотвращению причинения ущерба пассажирам", - говорится в сообщении авиакомпании.

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