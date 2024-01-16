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Парламент Турции рассмотрит продление мандата ВС страны в Аденском заливе

Турция Материалы 16 января 2024 01:41 (UTC +04:00)
Парламент Турции рассмотрит продление мандата ВС страны в Аденском заливе

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - В Великое национальное собрание (парламент) Турции представлен законопроект о продлении мандата Военно-морских сил (ВМС) страны в Аденском заливе, территориальных водах Сомали, а также в Аравийском море и смежных районах на ещё один год, передает Trend.

В случае принятия, новый мандат начнет действовать с 10 февраля 2024 года.

В документе, подписанном президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, отмечается важный вклад Турции в противостояние пиратству и вооруженным разбоям в свете резолюции (1838) СБ ООН от 7 октября 2008 года.

Первый аналогичный мандат был утвержден турецким парламентом 10 февраля 2009 года и регулярно продлевался ежегодно. Задачей ВМС Турции является противодействие пиратству и терроризму в морской зоне в рамках усилий мирового сообщества по борьбе с морской преступностью.

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