Сборная Турции вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сборная Турции обыграла команду Австрии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата Европы по футболу, который состоялся в Лейпциге, передает Trend.

Победу Турции обеспечил защитник Мерих Демирал, забивший голы на 1-й и 59-й минутах матча. Свой первый гол он забил на 57-й секунде, установив рекорд как самый быстрый гол в истории плей-офф чемпионатов Европы. Демирал стал первым защитником за последние 40 лет, забившим два гола в одном матче на европейском первенстве. На текущем турнире до этого два мяча в одной игре забивал только нападающий сборной Нидерландов Дониелл Мален. В составе команды Австрии на 66-й минуте отличился Михаэль Грегорич.