Глава Пентагона заявил, что КНДР проиграет в любом конфликте, который спровоцирует

Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что КНДР потерпит поражение в гонке вооружений и любом конфликте, который она спровоцирует, передает РИА Новости.



"Хотя госдепартамент США прикладывает все возможные усилия для устранения это глобальной угрозы дипломатическими мерами, необходимо отметить, что объединенные военные силы (США и их) союзников располагают на сегодня самыми четкими, натренированными и надежными оборонными и наступательными возможностями на Земле", - говорится в заявлении министра.

"Действия режима КНДР будут значительно превзойдены нашими и (КНДР) потерпит поражение в любой гонке вооружений или конфликте, который она инициирует", - отмечает Мэттис.