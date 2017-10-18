В США настаивают на продолжении сотрудничества с Пакистаном

18 октября 2017 23:02 (UTC+04:00)

США настаивают на продолжении сотрудничества с Пакистаном по борьбе с военизированными группировками, сообщили в Белом доме по итогам телефонного разговора вице-президента США Майка Пенса и премьер-министра Пакистана Шахида Хакана Аббаси, передает РИА Новости.

В ходе разговора Пенс поблагодарил Аббаси за помощь правительства Пакистана в освобождении двух граждан США и Канады, которые удерживались боевиками группировки "Сеть Хаккани".

Накануне армия Пакистана сообщила о спасении семьи канадца Джошуа Бойла и американки Кэйтлин Коулман из плена. Пара была похищена боевиками террористической группировки "Сеть Хаккани" в Афганистане в 2012 году, где они занимались пешим туризмом. За время нахождения в плену у них родились три ребенка. По данным Исламабада, пакистанские силовики провели операцию, получив от американских спецслужб информацию, что пленников 11 октября перевезли в Пакистан.

"Вице-президент Пенс подчеркнул, что эти усилия являются важным развитием поддержки Пакистаном американской стратегии борьбы против терроризма в этом регионе, но и подчеркнул, что это сотрудничество против военизированных группировок должно быть продолжено", — говорится в комментарии Белого дома, поступившем в РИА Новости.

Ранее в сентябре в Нью-Йорке премьер-министр Пакистана Шахид Хакан Аббаси провел переговоры с вице-президентом США Майком Пенсом на фоне кризиса в отношениях двух стран после критики в адрес Исламабада со стороны американского президента Дональда Трампа. Это было первой встречей на столь высоком уровне для двух стран после прихода к власти в США Дональда Трампа и со сменой премьера в Пакистане в августе. После этого Вашингтон с визитом посетил глава МИД Пакистана Хавадж Мухаммад Асиф.

В августе Трамп объявил новую стратегию в Афганистане. В ходе выступления он пригрозил Исламабаду, что он может "многое потерять", если продолжит "укрывать террористов" на своей территории. После этого Пакистан приостановил обмен контактами на высоком уровне, заявив, что подготовит ответ на новую политику США.

Azernews Newspaper
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