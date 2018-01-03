На трассе в США столкнулись около 35 автомобилей

По меньшей мере один человек погиб во вторник в дорожно-транспортном происшествии на автомагистрали близ города Баффало (север штата Нью-Йорк), где столкнулись около 35 автомобилей. Еще один человек находится в тяжелом состоянии, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию ABC.

По данным представителя местных властей, участниками ДТП стали около 25 легковых автомобилей и 10 фур. Отмечается, что авария произошла из-за снежных заносов и плохой видимости.

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