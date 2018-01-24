В Давосе Трамп обсудит международные проблемы

24 января 2018 02:16 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей поездки на международный экономический форум в швейцарском Давосе обсудит проблемы КНДР, Ирана, борьбу с терроризмом и изральско-палестинское урегулирование, сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает РИА Новости.

"Президент использует время в Давосе, чтобы обсудить некоторые вопросы национальной безопасности, включая международные усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, нашу коалицию по борьбе с ИГ", — заявил Макмастер на брифинге.

Также, по его словам, Трамп намерен обсудить ракетную программу Ирана и "изъяны ядерного соглашения" с этой страной.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Минюст США расследует пропажу сообщений агентов ФБР, критикующих Трампа
США 23 января 07:27
Все телефонные контакты Путина и Трампа отражены в пресс-релизах - Песков
Россия 21 января 18:46
Трамп рассказал о достигнутых США в 2017 году успехах
США 21 января 05:05
Трамп назвал Мексику самой опасной страной в мире
США 18 января 23:35
Трамп представил победителей премии «самым бесчестным и коррумпированным СМИ года»
США 18 января 05:48
Посольство США в Израиле не переедет в Иерусалим в 2018 году - Трамп
США 18 января 04:04
Трамп готов к переговорам с Ким Чен Ыном
В мире 18 января 01:37
Автор скандальной книги о Трампе продал права на ее экранизацию для ТВ за миллионы
США 18 января 01:34
Американский сенатор сравнил Трампа со Сталиным
США 17 января 22:18
Трамп и Си Цзиньпин обсудили урегулирование ситуации с КНДР
США 16 января 20:42
Трамп и Си Цзиньпин обсудили проблему КНДР
США 16 января 09:55
Трамп заявил, что не считает себя расистом
США 15 января 06:33
Отель Трампа подсветили словом "гадюшник"
США 14 января 18:13
Власти ЮАР вызовут представителя США после слов Трампа
США 14 января 17:47
Страны Африки в ООН осудили заявление Трампа о "странах-гадюшниках"
В мире 14 января 09:25
Сторонники Трампа сорвали выступление мэра Лондона
Европа 13 января 18:38
Группа из 54 стран Африки потребовала от Трампа извинений за высказывания о выходцах из «дыр»
США 13 января 06:55
Врач Белого дома назвал отменным здоровье Дональда Трампа
США 13 января 04:59