В Давосе Трамп обсудит международные проблемы

Президент США Дональд Трамп в ходе предстоящей поездки на международный экономический форум в швейцарском Давосе обсудит проблемы КНДР, Ирана, борьбу с терроризмом и изральско-палестинское урегулирование, сообщил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, передает РИА Новости.

"Президент использует время в Давосе, чтобы обсудить некоторые вопросы национальной безопасности, включая международные усилия по денуклеаризации Корейского полуострова, нашу коалицию по борьбе с ИГ", — заявил Макмастер на брифинге.

Также, по его словам, Трамп намерен обсудить ракетную программу Ирана и "изъяны ядерного соглашения" с этой страной.

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