Трамп назвал условие отмены пошлин на сталь для Канады и Мексики

5 марта 2018 16:51 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон не будет вводить новые пошлины на алюминий и сталь для Канады и Мексики, если будет подписано "новое и справедливое" соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), сообщает РИА Новости.

"У нас серьезный торговый дефицит с Мексикой и Канадой. Соглашение о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA), которое сейчас обсуждается, было плохой сделкой для США… Пошлины на сталь и алюминий будут отменены, только если будет подписано новое и справедливое соглашение о NAFTA", — написал Трамп в Twitter.

Трамп считает, что канадские власти должны "лучше относиться" к американским фермерам, а "Мексика – делать больше для того, чтобы остановить поток наркотиков в США".

На прошлой неделе Трамп сообщил, что страна вводит ввозные пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно. Пошлины, по его словам, будут действовать в течение длительного времени.

Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты выйдут из NAFTA, если оно не будет пересмотрено. Президент США предложил ограничить срок действия соглашения пятью годами с дальнейшим новым пересмотром. Также он говорил о необходимости пересмотра положений документа и возможности выхода из него, если США не получат дополнительной выгоды от его действия. Трамп допускает, что заключит прямое торговое соглашение с Канадой или с Мексикой в случае провала общих переговоров по NAFTA.

Соглашение NAFTA действует с 1994 года, объединяя США, Канаду и Мексику с населением численностью чуть менее 500 миллионов человек и с ВВП около 21 триллиона долларов по состоянию на 2015 год.

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