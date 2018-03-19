Представители США, Японии и Южной Кореи обсудили проблему КНДР

19 марта 2018 18:18 (UTC+04:00)

Представители США, Японии и Южной Кореи на встрече в Сан-Франциско обсудили ситуацию вокруг КНДР и подтвердили намерение "избегать ошибок прошлого", говорится в заявлении на сайте Белого Дома, передает РИА Новости.

Согласно заявлению, встреча состоялась 17 и 18 марта, в мероприятии участвовали помощник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер, генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти, а также советник президента Южной Кореи по вопросам безопасности Чон Ый Ён. Политики обсудили саммит лидеров Северной и Южной Кореи, который должен состояться в апреле, а также планы по возможному саммиту КНДР и США.

"Три советника по национальной безопасности привержены тому, чтобы избегать ошибок прошлого и продолжить координацию в ближайшие недели", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что Трамп согласился встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, встреча должна состояться до конца мая 2018 года.

Высокопоставленная правительственная делегация Южной Кореи посетила 5-6 марта КНДР, где провела встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. В ходе встречи, как сообщает администрация южнокорейского президента, стороны договорились провести саммит лидеров двух стран в конце апреля и организовать "горячую линию" "с целью проведения тесных консультаций и для смягчения возможной военной напряженности".

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