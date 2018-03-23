В Белом доме заявили о приостановке введения пошлин для торговых партнёров США

23 марта 2018 08:30 (UTC+04:00)

В Белом доме сообщили, что американский лидер Дональд Трамп принял решение приостановить введение пошлин для «ключевых торговых партнёров США».

Об этом сообщает AFP, передает RT.

«Трамп приостанавливает введение пошлин на металлы для ключевых торговых партнёров США: Белый дом», - пишет агентство.

В Белом доме сообщили, что американский лидер Дональд Трамп принял решение приостановить введение пошлин для «ключевых торговых партнёров США».

Об этом сообщает AFP.

«Трамп приостанавливает введение пошлин на металлы для ключевых торговых партнёров США: Белый дом», - пишет агентство.

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Azernews Newspaper
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