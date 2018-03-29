США передали Южной Корее первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А

29 марта 2018 13:54 (UTC+04:00)

Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А передан южнокорейским военно-воздушным силам. Церемония состоялась 28 марта на заводе компании Lockheed Martin в Форт-Уорте в штате Техас, сообщило в четверг Корейское агентство оборонных закупок, передает ТАСС.

Это первый из 40 самолетов, которые должны быть поставлены до 2021 года южнокорейским ВВС в соответствии с контрактом, подписанным двумя странами в 2014 году. До конца этого года предусмотрена поставка в общей сложности шести летательных аппаратов.

Наряду с уже находящимися на вооружении самолетами F-15K и F-16 новые истребители призваны играть ключевую роль в защите Республики Корея от внешней угрозы. Первый F-35A будет использоваться для подготовки южнокорейских пилотов на авиабазе Luke в штате Аризона, а в начале 2019 года он будет переброшен на место постоянного базирования в Южную Корею.

Как отметила в своем выступлении на церемонии замминистра обороны США Эллен Лорд, самолеты F-35 не только дадут южнокорейским ВВС дополнительные боевые возможности, но и укрепят союз двух стран и отношения в сфере обороны.

"F-35 - наиболее боеспособный многофункциональный самолет в мире, который дает нашим военным несопоставимые принципиально новые технологии и который ляжет в основу военно-воздушного превосходства США на десятилетия вперед", - подчеркнула Лорд.

В свою очередь, замминистра обороны Сон Ён Му подчеркнул, что самолеты F-35A станут важным средством защиты воздушного пространства Южной Кореи.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Премьер-министр: Ирак намерен оставаться в стороне от споров между США и Ираном
Ядерная программа 12:08
Хантсман заявил о готовности США к диалогу с Россией
Россия 11:08
Трамп запретил расходовать бюджетные деньги на написание портретов высших должностных лиц
США 10:35
Южная Корея и КНДР договорились провести саммит
Другие страны 10:06
Южная Корея выделит Узбекистану крупный кредит на развитие ИКТ
ИКТ 09:59
Китай посоветовал США не ухудшать торговые отношения дальше
Китай 09:46
США объявили о сокращении своих взносов в бюджет ООН
США 06:03
Автомобиль наехал на пешеходов в Сан-Франциско
США 05:30
Трамп назначил личного врача министром по делам ветеранов
США 03:03
В Пенсильвании задержали школьника за угрозу устроить стрельбу
США 28 марта 23:25
США надеются на скорейшую встречу Трампа и Ким Чен Ына
США 28 марта 23:18
США планируют прекратить бюджетное финансирование МКС в 2025 году
В мире 28 марта 18:26
МИД КНР: США пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонию
Китай 28 марта 17:14
КНДР передала Южной Корее список делегации на межкорейских переговорах
Другие страны 28 марта 17:06
В Нью-Йорке могут ввести штрафы для работодателей за звонки сотрудникам в нерабочее время
США 28 марта 16:39
Армянский сепаратизм в кулуарах Конгресса США: на прицеле Самцхе-Джавахети
Армения 28 марта 15:21
Трамп заявил, что ждет от лидера КНДР "правильных шагов"
США 28 марта 15:03
Трамп подтвердил, что Китай предупредил США о визите лидера КНДР
США 28 марта 14:46