США передали Южной Корее первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А

Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А передан южнокорейским военно-воздушным силам. Церемония состоялась 28 марта на заводе компании Lockheed Martin в Форт-Уорте в штате Техас, сообщило в четверг Корейское агентство оборонных закупок, передает ТАСС.

Это первый из 40 самолетов, которые должны быть поставлены до 2021 года южнокорейским ВВС в соответствии с контрактом, подписанным двумя странами в 2014 году. До конца этого года предусмотрена поставка в общей сложности шести летательных аппаратов.

Наряду с уже находящимися на вооружении самолетами F-15K и F-16 новые истребители призваны играть ключевую роль в защите Республики Корея от внешней угрозы. Первый F-35A будет использоваться для подготовки южнокорейских пилотов на авиабазе Luke в штате Аризона, а в начале 2019 года он будет переброшен на место постоянного базирования в Южную Корею.

Как отметила в своем выступлении на церемонии замминистра обороны США Эллен Лорд, самолеты F-35 не только дадут южнокорейским ВВС дополнительные боевые возможности, но и укрепят союз двух стран и отношения в сфере обороны.

"F-35 - наиболее боеспособный многофункциональный самолет в мире, который дает нашим военным несопоставимые принципиально новые технологии и который ляжет в основу военно-воздушного превосходства США на десятилетия вперед", - подчеркнула Лорд.

В свою очередь, замминистра обороны Сон Ён Му подчеркнул, что самолеты F-35A станут важным средством защиты воздушного пространства Южной Кореи.

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