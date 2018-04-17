Один человек госпитализирован после экстренной посадки самолета в США

По меньшей мере один человек госпитализирован в результате инцидента с самолетом Southwest Airlines, который совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии, сообщил телеканал ABC, передает РИА Новости.

"Один пассажир госпитализирован", - передает телеканал.

Ранее СМИ сообщили, что направлявшийся из Нью-Йорка в Даллас (Техас) самолет региональной авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в Филадельфии из-за проблем с двигателем. Очевидцы сообщили, что попавшие в салон обломки двигателя задели одного из пассажиров.

Согласно заявлению авиакомпании, инцидент произошел с рейсом номер 1380, который выполнял самолет Boeing 737-700. На борту лайнера находились 143 пассажира и пять членов экипажа, их эвакуируют.

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