Трамп может посетить Британию в июле

Президент США Дональд Трамп может в июле посетить Великобританию. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на источники, передает RT.

По данным газеты, 11-12 июля Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе, после чего отправится в Британию.

Источники заявили, что, как ожидается, он проведёт переговоры с премьер-министром Соединённого Королевства Терезой Мэй.

Также Трамп может встретиться с королевой Елизаветой II или другими старшими членами королевской семьи.

Ожидается, что визит американского лидера в Британию продлится несколько дней.

Издание утверждает, что во время приезда Трампа «должностные лица будут стремиться расстелить красную дорожку, а также свести к минимуму перспективы протестов».

В январе Трамп подтвердил отмену своего визита в Британию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.