США не планируют передавать документы по Ирану в МАГАТЭ

1 мая 2018 18:30 (UTC+04:00)

США не планируют передавать МАГАТЭ документы, которые якобы доказывают существование у Ирана секретной ядерной программы, заявил во вторник РИА Новости представитель госдепартамента США.

"Информация принадлежит властям Израиля, поэтому с вопросом, планируют ли они предоставить ее более широкому кругу, мы адресуем вас к ним", - сказал он в ответ на вопрос, готовы ли Соединенные Штаты передать документы или содействовать этому.

Ранее в прямом эфире местного телевидения премьер Израиля Биньямин Нетаньяху на иврите и английском языках рассказал, что в распоряжение Израиля попали порядка 100 тысяч бумажных и цифровых документов, которые доказывают, что у атомной программы Ирана была секретная военная составляющая под кодовым названием "проект Амад".

Обличительное заявление Нетаньяху прозвучало в разгар международной дискуссии о необходимости пересмотра договоренностей, достигнутых три года назад с Ираном по поводу его ядерной программы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости по теме
Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет войны с Ираном
Израиль 20:16
Западная коалиция заявила о начале новой операции против ИГ в Сирии
В мире 19:46
Джонсон: Заявление Нетаньяху по Ирану говорит о важности сделки по его ядерной программе
Европа 17:27
В МИД РФ не видят необходимости внеплановой встречи "шестерки" с Ираном
Россия 17:24
Нетаньяху считает, что действия Ирана могут привести к войне на Ближнем Востоке
Израиль 17:17
МАГАТЭ не фиксировало признаков разработки ядерной бомбы в Иране после 2009 года
Ядерная программа 16:50
Во Франции заявили, что Париж будет добиваться освобождения от пошлин США на металлы
Европа 16:49
Доллар дорожает перед решением ФРС США по ставке
США 16:43
Нефть подешевела на данных по рекордной добыче в США
Энергетика 16:16
Европейские эксперты проверят данные Израиля о ядерной программе Ирана
Европа 15:30
Израиль пригласил Россию ознакомиться с разведданными по Ирану
Израиль 15:09
В МИД РФ призвали к осторожной оценке заявлений Израиля по сделке с Ираном
Россия 15:07
Постпред РФ: МАГАТЭ за время действия сделки по Ирану не выявило нарушений
Россия 15:04
В Париже призвали дать МАГАТЭ полный доступ к информации Израиля по Ирану
Европа 14:40
Еврокомиссия: Решение США по пошлинам продлевает неопределенность на рынке
США 12:11
В Сеуле заявили, что встреча Трампа с Ким Чен Ыном в Пханмунджоме была бы символичной
США 11:43
В Евросоюзе заявили, что ждут полного освобождения от пошлин США на металлы
Европа 11:24
Мэттис: США стремятся не допустить боестолкновений с войсками России и Асада в Сирии
США 11:12