Минфин США разрешил транзакции с Rusal, En+, Gaz до 6 июня

2 мая 2018 09:20 (UTC+04:00)

Министерство финансов США продлило срок, который отведен инвесторам на прекращение бизнеса или владения активами Rusal, En+, Gaz до 6 июня вместо планировавшегося срока 7 мая, говорится в сообщении министерства, передает Прайм.

Министерство выпустило лицензию 13А, которая дает на избавление от активов EN+ Group PLC, GAZ Group и United Company RUSAL PLC срок до 6 июня.

Также новой лицензией 12В до 5 июня продлено разрешение на избавление от активов агрохолдинга "Кубань", "Базового элемента", B-Finance, SC EuroSibEnergo, "Газпром бурение", "Ладога Менеджмент", АО NPV Engineering, группы "Ренова".

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