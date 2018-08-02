В Техасе при взрывах на газопроводе пострадали пять человек

2 августа 2018 11:12 (UTC+04:00)

Пять человек получили серьезные ожоги в среду в результате серии взрывов и последовавшего за ней пожара на газопроводе близ города Мидленд в штате Техас в районе крупнейшего в США нефтегазового месторождения - Пермского бассейна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Местные власти рассказали, что после первого хлопка на место происшествия прибыли пожарные, которым удалось потушить пламя, однако вскоре прогремели новые взрывы, в результате чего одним из пострадавших стал сотрудник пожарной службы.

Отмечается, что первостепенной задачей для спасателей было как можно быстрее прекратить подачу газа и заблокировать распространение огня, так как в районе инцидента находится широкая трубопроводная сеть, и значительная часть инфраструктуры могла быть уничтожена.

Причины взрыва устанавливаются.

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