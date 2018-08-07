Лесной пожар на севере Калифорнии признан рекордным по площади в истории штата

7 августа 2018 08:43 (UTC+04:00)

Площадь лесного пожара, бушующего на севере Калифорнии, превысила 1148,4 кв. км, он стал крупнейшим в современной истории этого американского штата. Об этом, как передает ТАСС, сообщил в понедельник телеканал NBC.

Пожар, о котором идет речь, бушует уже более недели - огонь охватил значительную территорию в округах Колуза, Лейк и Мендосино. Он возник в результате слияния двух отдельных пожаров. Пламя уничтожило около 75 жилых домов и почти столько же других строений, оно также угрожает более 11 тыс. зданий. Пожар удалось локализовать лишь на 30%.

До этого самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря прошлого года и получивший имя "Томас". Его максимальная площадь составила 1140,8 кв. км. Тогда жертвами стихии стали два человека, более 1 тыс. домов были уничтожены. Ущерб, нанесенный "Томасом", по оценкам властей, составил около $150 млн.

В Калифорнии в настоящее время бушуют более десятка лесных пожаров разной площади. Борьбу с ними ведут свыше 14 тыс. пожарных. Всего из зон, охваченных стихией, эвакуированы несколько десятков тысяч человек.

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