Трамп объяснил восстановление санкций против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что первый пакет американских санкций против Ирана официально вступил в силу, пообещал усиления ограничительных мер в ноябре и заявил, что руководствуется исключительно желанием "мира во всем мире", передает РИА Новости.

"Иранские санкции официально были запущены. Это самые жесткие санкции, которые были когда-либо введены, в ноябре они будут усилены еще больше. Те, кто занимается бизнесом с Ираном, не будут иметь возможности заниматься бизнесом с США. Я прошу только мира во всем мире, ничего больше!" — написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

Ранее высокопоставленный сотрудник администрации США сообщил, что первый пакет американских санкций против Ирана будет восстановлен в полночь с 6 на 7 августа, они вступят в полную силу в 0.01 по вашингтонскому времени. По его словам, будут введены ограничения "на покупку и приобретение американских долларовых банкнот властями Ирана, иранскую торговлю золотом и драгоценными металлами, продажу или передачу в или из Ирана графита и металлов, таких как алюминий и сталь, угля, программного обеспечения для управления индустриальными процессами, определенные сделки с иранским риялом, определенные сделки, связанные с выпуском иранского государственного долга и иранским автомобильным сектором".

Соглашение между Ираном и "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) было заключено в июле 2015 года. Оно накладывает ограничения на развитие ядерной программы Ирана в обмен на снятие экономических и финансовых санкций (положение вступило в силу 16 января 2016 года).

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из иранской сделки и предстоящем возобновлении санкций до тех пор, пока власти Ирана не изменят свою внутреннюю и внешнюю политику. Остальные члены соглашения по-прежнему придерживаются договоренностей. В понедельник Еврокомиссия сообщила, что ЕС с 7 августа будет блокировать действие американских санкций против Ирана для защиты европейских компаний.

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