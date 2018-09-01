Агентство ООН по помощи Палестине разочаровано решением США прекратить финансирование

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) разочаровано решением США полностью прекратить финансирование организации. Как передаёт ТАСС oб этом написал в пятницу в Twitter официальный представитель агентства Крис Ганнесс.

"БАПОР выражает сожаление и разочарование объявлением США о том, что они больше не будут финансировать агентство после того, как они десятилетиями оказывали ему политическую и финансовую поддержку", - отметил он. "Мы самым резким образом отвергаем заявления о том, что наши школы, медицинские центры и программы экстренной помощи "безнадежно дискредитированы", - добавил Ганнесс.

Ранее в пятницу Госдепартамент объявил о решении полностью прекратить финансирование БАПОР. В Вашингтоне назвали модель работы и бюджетные практики агентства нерациональными. Как отмечается в заявлении Госдепа, взамен американские власти намерены рассмотреть новые модели и способы взаимодействия, в том числе "прямую помощь непосредственно от Соединенных Штатов и других партнеров".

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генассамблеи (ГА) ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство стало преемником органа ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, действовавшего в 1948-1950 годах и распределявшего помощь через добровольные организации, и является вспомогательным органом ГА. БАПОР защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.

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