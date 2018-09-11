НАТО скорректировала программу мероприятий из-за урагана "Флоренс"

11 сентября 2018 17:23 (UTC+04:00)

НАТО скорректировала из-за урагана "Флоренс" программу проведения церемонии передачи полномочий командующего по трансформации, которая изначально планировалась 13 сентября на борту авианосца, передает РИА Новости.

Ураган "Флоренс" опасной четвертой категории приближается к атлантическому побережью США. По прогнозам синоптиков, вероятность того, что ураган обрушится на побережье в течение пяти дней, составляет сейчас более 90%.

"Смена командования штабом трансформации верховного главнокомандующего ОВС НАТО состоится 12 сентября в военно-морском штабе в Норфолке, штат Виргиния", — говорится в сообщении пресс-службы альянса.

Первоначально церемония должна была состояться на борту авианосца USS George H. W. Bush 13 сентября в присутствии генсека НАТО и военного комитета, "но была перенесена в связи с приближением урагана "Флоренс".

Во время церемонии главнокомандующий ОВС НАТО по трансформации генерал Дени Мерсье передаст командование генералу Андре Ланата.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил режим ЧП в штатах Северная и Южная Каролина, к которым приближается ураган. В Южной Каролине началась эвакуация, до 1 миллиона жителей должны покинуть свои дома.

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