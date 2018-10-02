Госдолг США за 2018 финансовый год составил $21,5 трлн

Государственный долг США вырос более чем на $1,2 трлн за 2018 финансовый год, который завершился 30 сентября, оказавшись на рекордной отметке в $21,5 трлн. Об этом, как передает ТАСС, в понедельник сообщило издание The Washington Examiner.

По его данным, госдолг США на последний рабочий день 2017 финансового года составлял $20,245 трлн, а в пятницу, 28 сентября 2018 года, впервые в истории достиг $21,516 трлн. При этом в прошлом месяце в Конгрессе США уведомили, что займы федерального правительства страны за первые 11 месяцев 2018 финансового года достигли $895 млрд, что на $222 млрд больше, чем за первые 11 месяцев предыдущего финансового года.

Как отмечает издание, бюджетный дефицит США к 2020 году достигнет отметки в $1 трлн, как это было во время первого президентского срока Барака Обамы.

The Washington Examiner подчеркивает, что в 2018 финансовом году госдолгу потребовалось чуть больше полугода, чтобы вырасти с $20 трлн до $21 трлн. Консерваторы в Конгрессе при этом заявляют, что расходы правительства продолжают оставаться без контроля и это может привести к еще большему дефициту в последующие годы.

Согласно действующему законодательству, правительство может неограниченно увеличивать федеральные займы до 1 марта 2019 года. После этого заработает так называемый потолок госдолга, который не позволит заимствовать выше уровня задолженности, который был достигнут к этому сроку.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что денежные средства, полученные от введенных США пошлин, пойдут на погашение государственного долга страны.

В середине июля председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл заявил, что темпы роста государственного суверенного долга Соединенных Штатов превышают темпы развития экономики страны. В свою очередь, по данным МВФ, госдолг Соединенных Штатов вырастет со 108% ВВП в 2017 году до 117% ВВП в 2023 году.

Нынешние долговые проблемы США - наследие острого финансово-экономического кризиса 2007-2008 годов. С тех пор стране несколько раз приходилось повышать потолок госдолга, и каждый раз по этому поводу разгораются политические баталии между демократами и республиканцами.

За восемь лет президентства Барака Обамы госдолг США вырос более чем на 9 трлн долларов и почти достиг отметки в $20 трлн. Американские экономисты ожидают, что к 2026 году эта цифра может возрасти до $30 трлн. При этом размер ВВП страны на данный момент оценивается примерно в $19,5 трлн.

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