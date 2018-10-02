В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет компании Delta Air Lines

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines загорелся перед взлетом в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал Fox News, передет во вторник ТАСС.

По его информации, самолет должен был совершить перелет из Нью-Йорка в Гану. Возгорание возникло в отсеке шасси, когда лайнер уже находился на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы экстренными службами, пожар удалось оперативно потушить. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

Как уточняет портал Pix11, на борту Boeing 767 находились 250 пассажиров и восемь членов экипажа, им предложили для перелета альтернативные рейсы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.