В аэропорту Нью-Йорка загорелся самолет компании Delta Air Lines

2 октября 2018 11:09 (UTC+04:00)

Пассажирский самолет авиакомпании Delta Air Lines загорелся перед взлетом в аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. В результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает телеканал Fox News, передет во вторник ТАСС.

По его информации, самолет должен был совершить перелет из Нью-Йорка в Гану. Возгорание возникло в отсеке шасси, когда лайнер уже находился на взлетно-посадочной полосе. Пассажиры и члены экипажа были эвакуированы экстренными службами, пожар удалось оперативно потушить. Инцидент не повлиял на работу воздушной гавани.

Как уточняет портал Pix11, на борту Boeing 767 находились 250 пассажиров и восемь членов экипажа, им предложили для перелета альтернативные рейсы.

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