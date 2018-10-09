Трамп обеспокоен судьбой пропавшего в Турции саудовского журналиста

9 октября 2018 04:49 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп выразил обеспокоенность в связи с пропажей саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи в Стамбуле в ходе посещения консульства Саудовской Аравии, передаёт РИА Новости.

"Я обеспокоен этим", — ответил Трамп на вопрос о судьбе журналиста, его слова приводит пресс-служба Белого дома. И добавил, что "никто не знает ничего об этом".

В среду турецко-арабская ассоциация средств массовой информации сообщила, что Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и проживает в США, пропал в Турции после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Как сообщали местные СМИ со ссылкой на невесту саудовского журналиста, имя которой не разглашается, сотрудники консульства пригласили накануне Хашкаджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашкаджи уже ушел, и ждать его больше не нужно.

По сообщению Саудовского агентства печати со ссылкой на генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле, Хашкаджи пропал после того, как покинул здание консульства, и дипмиссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. В то же время пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил об имеющейся у турецких властей информации, что журналист находится в здании генконсульства. В пятницу наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд заявил агентству Рейтер, что турецкие власти при желании могут обыскать саудовское консульство в Стамбуле.

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