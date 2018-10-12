Число жертв тропического шторма "Майкл" в США возросло до 11

12 октября 2018 16:47 (UTC+04:00)

Число погибших в результате тропического шторма "Майкл" в США увеличилось до 11 человек. Об этом пишет газета Washington Post, сообщает в пятницу РИА Новости.

Ранее сообщалось о 6 погибших.

Как сообщает департамент по чрезвычайным ситуациям штата Виргиния, пять жителей штата также стали жертвами шторма "Майкл".

"Пять человек стали жертвами шторма "Майкл". 520 тысяч человек остаются без электричества", — говорится в Twitter департамента.

В четверг утром ураган, центр которого находился над центральной частью Джорджии, ослаб до тропического шторма, максимальная скорость ветра составляла 120 километров в час. Ранее скорость ветра достигала 250 километров в час, сообщал национальный центр по предупреждению об ураганах. Потенциальный ущерб от урагана оценивается в миллиарды долларов.

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