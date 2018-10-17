Помпео заявил, что видит "серьезную решимость" Эр-Рияда в расследовании пропажи Хашкаджи

Госсекретарь США Майкл Помпео по итогам встреч с саудовскими властями заявил, что видит "серьезную решимость" в действиях Саудовской Аравии относительно расследования пропажи журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передаёт ТАСС об этом сообщается в пресс-релизе Госдепартамента США, опубликованном во вторник.

"Проведенные встречи [с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом, наследным принцем Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом и главой МИД Адель ибн Ахмед аль-Джубейром] показали, что Саудовская Аравия серьезно настроена на установление фактов и обеспечение ответственности всех, включая высокопоставленных саудовских чиновников", - говорится в тексте документа. Также в ходе встреч Помпео подчеркнул "важность проведения полного, открытого и своевременного расследования".

В свою очередь руководство Саудовской Аравии, как указывается в пресс-релизе, твердо отрицает, что располагает какой-либо информацией о том, что произошло в консульстве в Стамбуле, и обещает предоставить полную информацию об итогах расследования.

Ранее во вторник Трамп в своем Twitter сообщил, что провел беседу с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, обещавшим расширить масштабы расследования исчезновения Хашкаджи. Госсекретарь США по поручению Трампа прибыл во вторник в Эр-Рияд чтобы обсудить с руководством королевства дело Хашкаджи. Из Саудовской Аравии Помпео направится в Турцию.

Саудовский журналист Джамаль Хашкаджи, известный критическими высказываниями о нынешней политике Эр-Рияда, отправился 2 октября в генконсульство своей страны в Стамбуле для оформления документов и с тех пор не выходит на связь.

По данным ряда СМИ, журналист был убит в здании дипмиссии. О том, что эта версия рассматривается турецкой полицией в числе основных, 6 октября сообщило агентство Reuters. До сих пор со стороны Эр-Рияда на этот счет поступали только опровержения. По данным телеканала CNN, власти Саудовской Аравии готовятся сделать признание о гибели саудовского журналиста во время допроса, который пошел не так, как планировалось.

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