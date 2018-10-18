Новое соглашение с США и Канадой в Мексике будет называться Т-МЕС

18 октября 2018 10:42 (UTC+04:00)

Мексика приняла решение назвать новое торговое соглашение с США и Канадой Т-МЕС, а не USMCA. Об этом сообщило министерство экономики латиноамериканской страны, передает в четверг ПРАЙМ.

"После консультаций с конституционным президентом Энрике Пеньей Ньето и избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором и с учетом лучших форм испанского языка принято решение назвать соглашение между Мексикой, США и Канадой Т-МЕС", – говорится в сообщении ведомства.

Новое соглашение, которое должно заменить действующее с 1994 года НАФТА, была согласовано тремя странами 30 сентября. Как сообщает министерство экономики, документ должен быть подписан в ноябре, после чего начнется процесс его ратификации в каждой из стран, а вступит он в действие после ратификации.

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