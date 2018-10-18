Рейтинг Трампа немного вырос в преддверии промежуточных выборов в Конгресс

Рейтинг поддержки президента Дональда Трампа остается на приблизительно том же уровне с приближением промежуточных выборов в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного с 16 и 17 октября телеканалом Hill.TV и исследовательской службой Harris X, в поддержку американского лидера высказались 46 процентов, против - 54 процента, передает в четверг ТАСС.

Составители опроса отмечают, что две недели назад, 1 и 2 октября, глава Белого дома поддерживали 45 процентов имеющих право голоса американцев, что говорит о стабильной поддержке Трампа. "Если вы посмотрите на цифры - у Трампа есть своя личная база поддержки, около 32-33 процента. Еще есть группа людей, которым он не нравится как личность, но которая одобряет его политику - около 12 процентов", - заявил социолог Эд Гоэс, эксперт по оценке общественного мнения в вопросах политики. В исследовании также отмечается, что вырос процент женщин, поддерживающих президента - с 37 до 43 процентов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил агентству Associated Press, что республиканцы хорошо выступят на грядущих промежуточных выборах в Конгресс, однако предупредил, что если контроль над нижней палатой перейдет к демократам, то его вины в этом не будет. По его словам, у него есть ощущение, что выборы пройдут так же, как в 2016 году, когда членам Республиканской партии удалось сохранить контроль над нижней палатой Конгресса.

На промежуточных выборах в США 6 ноября будут переизбираться 35 из 100 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, а также 39 губернаторов штатов и территорий. Сейчас соотношение республиканцев и демократов в нижней палате составляет 236 против 193, еще шесть мест вакантны. Таким образом, для того чтобы получить контроль над Палатой представителей, демократам необходимо завоевать дополнительно минимум 23 мандата.

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