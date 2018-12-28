Трамп пригрозил полностью закрыть южную границу США

28 декабря 2018 17:21 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп не исключает возможности полного закрытия южной границы США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы будем вынуждены полностью закрыть южную границу, если демократы-обструкционисты не дадут нам денег на завершение возведения стены, а также не дадут изменить нелепые иммиграционные законы, которыми обременена наша страна. Трудно поверить, что могут существовать конгресс и президент, которые одобрили бы такое!", - написал Трамп в Twitter.

Ряд федеральных ведомств США частично остановил работу (вошел в режим так называемого "шатдауна") 22 декабря из-за того, что конгресс не успел согласовать новый бюджет. Президент США Дональд Трамп не намерен подписывать бюджет, если он не будет включать 5 миллиардов долларов на финансирование стены на границе с Мексикой, демократы не готовы поддержать документ с такими тратами. Ожидается, что в конгресс США вернется к рассмотрению бюджета в четверг.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
АКРА: Ввод новых трубопроводных мощностей приведет к новому витку роста добычи нефти в США
Энергетика 15:07
В США число погибших при исполнении полицейских за год увеличилось на 12%
США 15:00
СМИ: Южная Корея и США пока не договорились о расходах на содержание американских войск
США 12:34
МИД Ирана раскритиковал визит Трампа в Ирак
Политика 10:39
AP: В нескольких штатах США произошло массовое отключение интернета
США 10:11
Самый старый житель США скончался в возрасте 112 лет
США 08:00
Лента новостей
В Азербайджане усилили контроль над оборотом сильнодействующих веществ
Общество 17:39
В Бахрейне заявили, что не разрывали связи с Сирией
Арабские страны 17:31
В Азербайджане за убийство марала задержан браконьер
Происшествия 17:28
В Минкоммерции КНР ожидают сохранения темпов роста рынка электромобилей
Китай 17:27
Россельхознадзор снял запрет на поставки молочной продукции трех белорусских предприятий
Россия 17:26
В Азербайджан доставлены изотопы для стерилизационной установки Центра ядерных исследований
Бизнес 17:18
В Азербайджане испытали снаряд для 125-миллиметровой танковой пушки (ФОТО)
Общество 17:14
Около 40 "желтых жилетов" попытались прорваться в летнюю резиденцию Макрона
Европа 17:10
В Азербайджане обнародован прогноз погоды на январь
Общество 16:59