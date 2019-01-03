Нэнси Пелоси избрали спикером Палаты представителей в Конгрессе США нового созыва

3 января 2019 23:11 (UTC+04:00)

Конгрессмен Нэнси Пелоси избрана в четверг спикером Палаты представителей в Конгрессе США 116-го созыва большинством голосов. Представитель Демократической партии заняла этот пост после возвращения контроля демократов над нижней палатой по итогам промежуточных выборов. Трансляция заседания велась на сайте Конгресса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Против утверждения Пелоси спикером выступала группа демократов-конгрессменов, которые убеждены, что партия нуждается в новом, молодом руководстве. Они заявляли о готовности поддержать Пелоси на голосовании, если предстоящий срок станет для нее последним. Как сообщила газета The Washington Post, Пелоси заверила однопартийцев, что в случае своего избрания на эту должность не будет вновь баллотироваться в 2022 году, когда состоятся следующие промежуточные выборы.

Нэнси Пелоси занимала пост спикера Палаты представителей, который считается третьим по значению в государственной иерархии страны, в 2007-2011 годах, а с 2011 года возглавляла фракцию демократов в Палате представителей. По итогам состоявшихся 6 ноября выборов в Конгресс и местные органы власти демократы получили большинство голосов в Палате представителей и могут выдвинуть из числа членов своей фракции спикера и председателей всех комитетов палаты.

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