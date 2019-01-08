Трамп заявил, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо"

8 января 2019 17:37 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем "идут очень хорошо", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Переговоры с Китаем идут очень хорошо!" - написал Трамп в Twitter.

В начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о "перемирии" в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США.

Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

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