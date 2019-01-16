NBC: один человек погиб после нападения мужчины с молотком в Нью-Йорке

Один человек погиб, еще двое получили травмы во вторник в результате нападения на них мужчины, вооруженного молотком, в ресторане в районе Бруклин. Об этом сообщила телекомпания NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, злоумышленник ворвался в ресторан и напал на его работников. 34-летний шеф-повар после скончался в больнице, травмы двух других пострадавших - 60-летнего владельца заведения и 50-летнего сотрудника - оцениваются как тяжелые.

Подозреваемый попытался скрыться, однако вскоре был задержан полицейским в нескольких кварталах от места происшествия. Мотив преступления выясняется.

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