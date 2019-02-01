В США пограничники нашли в фуре с огурцами рекордную партию наркотиков

Американские пограничники нашли в фуре с огурцами рекордную партию наркотических веществ фентанила и метамфетамина на сумму около 4,6 миллиона долларов, говорится в сообщении Бюро таможенного и пограничного контроля США, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Офицеры бюро обнаружили более 400 упаковок наркотиков, спрятанных в специальном отсеке в полу фуры, который был загружен огурцами… После того как сигнал подала обученная поиску наркотиков собака, сотрудники бюро изъяли около 115 килограммов фентанила стоимостью около 3,5 миллиона долларов и почти 179 килограммов метамфетамина, стоимость которого оценивается в 1,1 миллиона долларов", - отмечается в документе.

Это произошло на контрольно-пропускном пункте в городе Ногалес, штат Аризона. За рулем фуры находился выходец из Мексики, говорится в сообщении.

Операция удостоилось похвалы президента США Дональда Трампа, который в своем Twitter поблагодарил пограничников за хорошую работу.

Опасность фентанила заключается в его "феноменальной рентабельности": вещество легко транспортировать, поскольку при одинаковой цене с героином оно обладает гораздо большим эффектом, из одного объема вещества можно изготовить значительно больше наркотических доз.

От передозировки фентонилом в 2016 году скончался известный американский музыкант Принс (настоящее имя Принс Роджерс Нельсон), в ноябре 2018 года от смешивания фентанила, кокаина и алкоголя умер американский рэпер Mac Miller. Распространение фентанила в США находится под федеральным контролем.

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