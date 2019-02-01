Трамп выразил надежду на заключение с Москвой нового соглашения взамен ДРСМД

1 февраля 2019 23:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в пятницу выразил надежду на то, что ему удастся заключить с Россией новое соглашение взамен Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Я надеюсь, что нам удастся собрать всех в большом и прекрасном кабинете и заключить новый договор, который будет гораздо лучше", - заявил он журналистам в пятницу.

Говоря о проблеме ракет средней и меньшей дальности, он подчеркнул, что в настоящее время она касается большего числа стран, нежели раньше. "Конечно, здесь нужно добавить страны", - сказал он.

Говоря о ДРСМД, Трамп повторил, что США не будут соблюдать договор, если другая сторона его нарушает.

Трамп также заявил, что соглашения, подобные ДРСМД, не могут существовать, если какая-либо сторона не выполняет его обязательства. "Нужно, чтобы все соблюдали его (договор - ИФ). А у нас есть определенная сторона, которая фактически притворяется, что он не существует", - сказал американский лидер, комментируя ситуацию вокруг ДРСМД.

"До того момента, пока у нас не будет чего-то, с чем мы будем все согласны, мы не можем ставить себя в невыгодное положение: соблюдать договор, тогда как кто-то этого не делает", - добавил Трамп.

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