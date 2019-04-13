В США мужчина выпал из самолета на взлетно-посадочную полосу после приземления

13 апреля 2019 04:28 (UTC+04:00)

Один из пассажиров авиалайнера компании American Airlines сразу после его приземления в аэропорту города Финикс (штат Аризона) открыл одну из дверей самолета и выпал на взлетно-посадочную полосу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Мужчина, имя которого не разглашается, получил легкие травмы, он задержан. Ожидается, что ему будут предъявлены обвинения. Кроме того, мужчина обливал других пассажиров некой жидкостью из имевшейся у него бутылки. О какой именно жидкости идет речь, пока не уточняется.

На борту воздушного судна было 157 пассажиров. Самолет прибыл из Миннеаполиса (штат Миннесота).

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