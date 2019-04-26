Трамп заявил о выходе из международного договора о торговле оружием

26 апреля 2019 21:28 (UTC+04:00)

Президент Дональд Трамп заявил о выходе США из международного договора о торговле оружием, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Моя администрация никогда не ратифицирует Международный договор о торговле оружием… Я официально заявляю сегодня, что США отзовет свою подпись под этим совершенно вводящим в заблуждение соглашением", - сказал Трамп, выступая на ежегодном собрании Национальной стрелковой ассоциации, проходящем в Индианаполисе.

Он сообщил, что "вскоре ООН получит официальное уведомление о том, что Соединенные Штаты отказываются от этого соглашения".

Прямо на трибуне Трамп подписал указание конгрессу остановить процесс ратификации соглашения. "Под моим управлением моей администрации мы никому не отдадим суверенитет Америки. Мы никогда не позволим иностранным бюрократам топтаться на Второй поправке (право на владение оружием)", - сказал президент США.

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