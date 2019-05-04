Трамп заявил об огромном потенциале для выстраивания прекрасных отношений между США и РФ

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в наличии огромного потенциала для выстраивания прекрасных отношений между Вашингтоном и Москвой после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в субботу на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ", - заявил американский лидер.

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