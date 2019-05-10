Госдеп США одобрил продажу Катару вертолетов Apache на три миллиарда долларов

10 мая 2019 01:17 (UTC+04:00)

Власти США одобрили продажу Катару 24 вертолетов AH-64 Apache и связанного с ними оружия на общую сумму в 3 миллиарда долларов. О решении Госдепа информирует Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ВВС Катара уже приобрели ранее 24 вертолета этой модели.

"Вертолеты дадут Катару долгосрочный оборонный и наступательный потенциал, а также позволят расширить защиту ключевой нефтяной и газовой инфраструктуры и платформ", - говорится в сообщении.

Решение о возможности сделки еще не означает, что она будет заключена, однако подтверждает, что власти США не видят политических и военных препятствий к подписанию контракта.

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