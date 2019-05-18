Минторг США может временно отсрочить ряд торговых ограничений против Huawei

Министерство торговли США может ввести временную отсрочку некоторых торговых ограничений, которые ранее решили ввести в отношении китайской телекоммуникационной компании Huawei. Об этом сообщил в пятницу официальный представитель ведомства, чьи слова приводит агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отсрочка не будет распространяться на новые сделки, заключенные уже после вступления в силу ограничений. Минторг отметил, что может выдать временные лицензии, чтобы дать время другим компаниям и лицам, имеющим деловые контакты с Huawei, и не ставить под угрозу работу их коммуникационных сетей и оборудования.

Срок действия временных лицензий для Huawei будет составлять 90 дней.

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