Госдеп: США не предлагают курдам в Сирии никакого самостоятельного политического будущего

БАКУ /Trend/ - США рассматривают арабо-курдские формирования "Сил демократической Сирии" (СДС) исключительно как военных союзников в борьбе с террористическое группировкой "Исламское государство" и не предлагают им никакого самостоятельного политического будущего, передает в пятницу Trend со ссылкой на ТАСС ..

Об этом заявил американский спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри в среду на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Мы поддерживаем отношения с СДС как с военным партнером в борьбе против ИГ ради стабилизации в регионе. У нас нет никакой совместной с ними политической повестки кроме того, что мы находимся в районе, который они контролируют как с административной, так и с военной точки зрения. По этой причине нам приходится иметь с ними разумные отношения, и мы поддерживаем их. Мы также по-своему в долгу перед ними, поскольку они вместе с нами сражались против ИГ. Это две важные вещи", - сказал он.

"Но мы не предлагаем им никакого политического будущего. Единственное политическое будущее, которое мы предлагаем им, - это то политическое будущее, которое мы предлагаем всем в Сирии", - подчеркнул Джеффри, добавив, что Вашингтон привержен политическому процессу в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН.

Курды сформировали в ноябре 2013 года автономные органы управления в трех регионах Сирии (Камышлы, Кобани и Африн), а затем после создания СДС в 2015 году отвоевали у террористов из ИГ провинции Хасеке и Ракка, а также восточный берег Евфрата в провинции Дейр-эз-Зор. Под контролем СДС, которой оказывали поддержку силы международной коалиции во главе с США, в настоящее время находятся северо-восточные районы Сирии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.