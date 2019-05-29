Мюллер выступит с официальным заявлением по "российскому расследованию"

29 мая 2019 18:42 (UTC+04:00)

Спецпрокурор США Роберт Мюллер вечером в среду выступит с официальным заявлением относительно "российского расследования", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Спецпрокурор Роберт Мюллер сделает заявление по поводу расследования о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Это будет только заявление, которое не предусматривает последующие ответы на вопросы", - говорится в сообщении минюста.
Как сообщает пул Белого дома, администрация была уведомлена о предстоящем заявлении Мюллера еще вчера вечером.

Мюллер в апреле 2019 года завершил более чем двухлетнее расследование. Он подтвердил обвинения в адрес России во вмешательстве в выборы в США (Москва это отрицает), однако не нашел свидетельств "сговора" Дональда Трампа с Россией, наличие которого опровергали как в Кремле, так и в Белом доме. Мюллер также не пришел к заключению, препятствовал ли Трамп правосудию по ходу расследования.

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