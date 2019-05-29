Легкий самолет упал в океан у побережья Нью-Джерси - СМИ (ВИДЕО)

29 мая 2019 21:33 (UTC+04:00)

Одномоторный самолет упал в среду около полудня в океан в районе мыса Кейп-Мэй на побережье штата Нью-Джерси. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на представителя Береговой охраны США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Очевидцам удалось запечатлеть на камеру последние секунды полета: самолет летел на высоте всего нескольких метров над океаном, а затем рухнул в воду. К месту катастрофы уже подошли два катера Береговой охраны, а также спасательный вертолет.

Пока нет данных о числе погибших и причинах катастрофы.

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