США одобрили поставки F-16 в Болгарию

4 июня 2019 01:04 (UTC+04:00)

США одобрили поставки Болгарии самолетов F-16 на сумму в 1,7 миллиарда долларов, сообщило Агентство по оборонному сотрудничеству в структуре Пентагона, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Продажу одобрил госдепартамент, который оценивает политические риски подобных сделок. Он пришел к выводу, что продажа самолетов "будет способствовать задачам внешней политики и национальной безопасности США, поможет укрепить безопасность НАТО и безопасность ключевого партнера США".

Болгария хочет купить восемь самолетов модификации F-16 C/D Block 70/72, 10 двигателей к ним, 10 коммуникационных систем, а также другое оборудование и боеприпасы.

Одобрение сделки властями США не значит, что она обязательно состоится. Переговоры ведут правительство Болгарии и производитель самолетов Lockheed Martin.

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