В метро Бостона поезд сошел с рельсов

8 июня 2019 23:57 (UTC+04:00)

По меньшей мере десять человек пострадали в субботу в результате схода пассажирского поезда с рельсов в метрополитене американского Бостона в штате Массачусетс, передает телеканал CBS News, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, инцидент произошел приблизительно в 11.00 по местному времени, в момент происшествия в поезде находились 150 человек. Отмечается, что травмы пострадавших не представляют угрозы для жизни.

В результате инцидента происходят задержки в движении поездов, местных жителей попросили выбирать альтернативные виды транспорта. Власти проводят расследование с целью установить причину схода поезда с рельсов.

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