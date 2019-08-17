В Новом Орлеане разбился легкомоторный самолет

17 августа 2019 05:25 (UTC+04:00)

Двухместный легкомоторный самолет разбился в пятницу в окрестностях Нового Орлеана (штат Луизиана). Как сообщил телеканал Fox News, в результате происшествия погибли два человека, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным телеканала, крушение самолета произошло около 16:00 по времени Восточного побережья США. Самолет, предположительно, упал спустя непродолжительное время после взлета из аэропорта Лейкфронт в Новом Орлеане. Причины крушения на данный момент не определены, пилот и пассажир погибли на месте. Полиция ведет расследование причин происшествия.

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